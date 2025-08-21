Аварія сталася вечері 20 серпня в місті Деражня Хмельницького району

Ввечері 20 серпня на Хмельниччині сталася ДТП за участі мотоцикліста та велосипедиста, внаслідок якої смертельні травми отримав 63-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 20:25 в місті Деражня Хмельницького району. За даними слідства, 63-річний велосипедист тяжко травмувався після зіткнення з мотоциклом Bajaj Pulsar NS 200, яким керував 20-річний місцевий житель.

«Чоловіка госпіталізували, проте від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.