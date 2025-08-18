Аварія сталася 16 серпня на перехресті у Камʼянці-Подільському

У Камʼянці-Подільському водій буса збив 14-річного велосипедиста. Підліток від отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини у понеділок, 18 серпня.

Аварія сталася 16 серпня близько 12:45 на перехресті вулиць Великанова та Каліська. За даними слідства, 47-річний житель Камʼянця-Подільського, водій автомобіля Renault Kangoо, збив 14-річного велосипедиста.

«Внаслідок аварії від отриманих травм підліток помер у лікарні», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.