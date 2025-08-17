Внаслідок зіткнення сильно пошкоджена ліва частина автобусу

У неділю, 17 серпня, на Хмельниччині сталася ДТП за участі легковика та автобуса, внаслідок якої постраждали 16 людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, близько 16:30 біля села Міцівці Новодунаєвської громади сталася ДТП за участі авто Hyundai Santa Fe та автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Легковик, яким керував 41-річний мешканець міста Полонне, зіткнувся з автобусом із 15 пасажирами та водієм – 55-річним мешканцем села Богданівці.

Автомобіль, який зіткнувся з автобусом

«Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі встановлюються обставини аварії. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.