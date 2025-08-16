Семеро людей постраждали в масштабній ДТП біля Львова
Зіштовхнулися Tesla, BMW і вантажівка MAN
До теми
В суботу, 16 серпня, в селі Гамаліївка біля Львова сталась масштабна ДТП, в якій постраждали семеро людей. Аварія трапилася на трасі «Київ – Чоп» близько 10:40, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобілі BMW, яким керував 27-річний киянин, і Tesla під керуванням 40-річного жителя Золочева. Після цього BMW за інерцією зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 66-річний мешканець Львівського району.
Внаслідок ДТП постраждали і госпіталізовані семеро людей:
водії легкових автомобілів;
пасажир BMW, 26-річний киянин;
пасажири Tesla: мешканки Золочева віком 27 і 44 роки;
жителі Тернопільської області – 40-річна жінка і 32-річний чоловік.
Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, 16 серпня також сталась ДТП на виїзді зі Львова на трасі «Львів – Краковець». В цій аварії загинула 24-річна жінка.