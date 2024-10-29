Джурківський став має площу близько 18 га

Коломийський міськрайонний суд задовольнив позов прокуратури і повернув Підгайчиківській громаді ставок, площею 18 га. Суд зобов’язав колишнього орендаря Івана Романова виплатити сільраді понад 14 тис. грн боргу.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 29 жовтня, підприємець взяв в оренду на 25 років ставок із прибережною смугою у селі Джурків у 2002 році.

«Він не використовував об’єкт водного фонду за цільовим призначенням і допустив заростання та обміління водойми. Таким чином, ставок став частково непридатний для використання», – інформують правоохоронці.

Справу розглядали за відсутності відповідача. Суд вирішив розірвати договір оренди та зобов’язати Івана Романова повернути Підгайчиківській громаді 14,4 тис. грн боргу. Також підприємець має сплатити 9 тис. грн судового збору.