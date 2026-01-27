Суд призначив прикарпатцю 51 грн штрафу

Коломийський міськрайонний суд визнав техніка ІТ-відділу туристичного комплексу «Буковель» Андрія Соколюка винним у дрібному хуліганстві і призначив йому 51 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 13 січня, інцидент стався у листопаді 2025 року на території Коломийського РТЦК і СП. Обвинувачений намагався зірвати мобілізацію брата, перешкоджаючи виїзду автомобіля з центру комплектування. Під час сутички Андрій Соколюк ображав працівників ТЦК нецензурними словами та вдарив по воротах установи.

Під час судового засідання прикарпатець заперечив свою вину і сказав, що діяв під впливом емоцій. Розповів, що не хотів, щоб його брата забрали на ВЛК, а завданий ним удар у ворота ТЦК був незначним.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема протокол складений на обвинуваченого та записи з камер відеоспостереження, суддя Марія Яремин визнала Андрія Соколюка винним у дрібному хуліганстві і призначила йому 51 грн штрафу. Постанову можуть оскаржити в апеляції.