Аварія сталася у Косівському районі

У неділю, 15 вересня, у Косівському районі Chrysler з’їхав з дороги, і, зіткнувшись з деревом, спалахнув. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу легкового автомобіля внаслідок ДТП надійшло з селища Кути Косівського району.

«Косівські рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла двох загиблих чоловіків та ліквідували пожежу моторного відсіку», – зазначили в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області сказали, що 44-річний водій Chrysler не впорався з керуванням, зʼїхав з проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП водій та 44-річний пасажир загинули на місці події. Всі обставини аварії з’ясовують слідчі.