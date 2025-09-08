Аварія сталася у ніч на 8 вересня у Снятині

Смертельна аварія сталася у ніч на 8 вересня у Снятині. Після зіткнення з бетонною електроопорою перекинулася Škoda Octavia. 19-річний водій та 15-річний пасажир загинули на місці, ще двох людей госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про ДТП у Коломийському районі надійшло близько 23:00.

«Водій Škoda виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет з подальшим зіткненням із огорожею приватного господарства та бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся на дах. Від отриманих внаслідок ДТП травм керманич та 15-річний пасажир, місцеві мешканці, загинули на місці події», – зазначили правоохоронці.

Двоє 16-річних пасажирів, також місцеві жителі, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).