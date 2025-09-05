На трасі Н-10 зіткнулися Mercedes Sprinter, Opel та Mitsubishi

У п’ятницю, 5 вересня, у Коломийському районі сталася аварія за участі Mercedes, Opel та Mitsubishi. Від отриманих травм водій останнього загинув на місці.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про ДТП між Раківчиком та Коломиєю надійшло близько 8:30. На трасі Н-10 зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.

«Водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення з Mercedes, який їхав назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло і автомобіль зіткнувся з Opel Vivaro», – зазначили правоохоронці.

Від отриманих травм 40-річний водій Mitsubishi, місцевий житель, загинув на місці події. Усі обставини ДТП встановлюють.