Водій автомобіля Daewoo Nexia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з кросовером

У четвер, 28 серпня, у Івано-Франківську сталась смертельна ДТП. За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з кросовером.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 28 серпня близько 19:30 на вул. Василя Стуса у Івано-Франківську. Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний водій автомобіля Daewoo Nexia, мешканець обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з кросовером Ford Escape під керуванням 38-річної жительки Крихівців.

Унаслідок ДТП 43-річна пасажирка автомобіля Daewoo, мешканка Івано-Франківського району, загинула на місці ДТП. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).