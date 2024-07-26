Обвинувачений не мав права брати зброю зі ставниці

Тисменицький районний суд визнав винним стрільця-радіотелефоніста Нацгвардії Микиту Л. у порушенні правил поводження зі зброєю. За поранення з автомата іншого військовослужбовця уродженцю Запоріжжя призначили 1,5 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 липня, у квітні 2024 року Микита Л. ніс службу поблизу будівлі КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Взявши із ставниці закріплений за ним автомат АК-74, він вистрілив, поранивши у передпліччя іншого військовослужбовця.

Під час судового засідання, обвинувачений пояснив, що був призваний у військо в листопаді 2021 року, але бажання служити не мав. У нього не було друзів, а з іншими військовослужбовцями часто сперечався з приводу миття посуду та інших побутових питань.

Того дня о десятій ранку він заступив у наряд, який не передбачав отримання зброї. Через нервовий зрив Микита Л. хотів вчинити самогубство і для цього без дозволу взяв зі ставниці закріплений за ним автомат та магазин з патронами. Потім зайшов за кут будівлі, присів, зняв запобіжник та деякий час тримав дуло автомата біля лоба, бо хотів вистрілити собі в голову, але передумав. Далі він пройшов 10 метрів і захотів повісити на себе автомат, тримаючи палець на спусковому гачку.

«Командування забороняло так робити, а він хотів погратись. В цей момент випадково натиснув на курок та здійснив постріл у сторону курилки, де перебувало дві або три людини. Коли почув постріл, то налякався, кинув автомат на землю, побіг до готелю, що знаходився неподалік, попросив телефон і зателефонував до поліції», – йдеться у вироку.

Свідки підтвердили суду, що обвинувачений у наряді днювального не мав права брати зброю зі ставниці та охарактеризували Микиту Л., як замкнуту людину – він ні з ким не конфліктував і не дружив.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дзвенислава Гриньків визнала Микиту Л. винним у порушенні правил поводження зі зброєю і призначила йому 1,5 роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.