Посилку з АК-74 та боєприпасами прикарпатка отримала від сина, який служить в ЗСУ

Верховинський районний суд визнав мешканку села Зелене Ганну Скоротижук винною у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів і призначив їй рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 29 грудня, у травні 2025 року пенсіонерка отримала посилку від свого сина, який служить в ЗСУ. У ній був автомат АК-74 з двома магазинами на 60 патронів та спальник. Останній прикарпатка передала своїй невістці, а автомат з боєприпасами закопала на подвір’ї багатоквартирного житлового будинку.

Під час судового засідання Ганна Скоротижук визнала свою вину, зізнавшись, що зберігала зброю незаконно. Чоловік обвинуваченої розповів, що їх син з лютого 2022 року добровільно захищає Україну. За час служби двічі отримував поранення та шість разів – контузію, лікувався в медзакладах Дніпра та Криворого Рогу, а також психіатричній лікарні в Івано-Франківську.

За словами свідка, 13 червня 2025 року на обшук до їхнього будинку прийшли 15 поліцейських з понятими і дружина зізналася, де закопала автомат.

Суд врахував позитивну характеристику обвинуваченої, її вік і те, що вона раніше не була судимою та не стоїть на обліку у психіатричному та наркологічному кабінетах Верховинської багатопрофільної лікарні.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Чекан визнала Ганну Скоротижук винною у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів і призначила їй три роки ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.