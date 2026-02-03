Рекорд встановили на території паломницького центру УГКЦ у селі Старуня

У понеділок, 2 лютого, у селі Старуня Івано-Франківської громади встановили національний рекорд України – наймасовіше запалення Стрітенського вогню.

Подія відбулася на території паломницького центру УГКЦ імені блаженного священномученика Симеона. Після богослужіння з нагоди свята Стрітення віряни одночасно запалили понад 2 тис. свічок.

«2119 вогнів, що перемагають темряву. Рекорд України у Старуні – це символ нашої єдності та незламної віри», – розповіли в парафії.

Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Стрітенські свічки виготовили діти під час майстер-класу у Парку історії землі в Богородчанах. Гроші з їх продажу спрямують на потреби 108-ї окремої бригади Збройних сил України.