У центрі Львова знову частково реорганізують рух транспорту

Сьогодні автомобілі можуть повертати з вул. Гнатюка на просп. Свободи направо або рухатись прямо

Поблизу пам’ятника Шевченку у Львові, де розташована кінцева зупинка тролейбуса №13, облаштують смугу громадського транспорту. Таким чином водіям приватного транспорту заборонять виїжджати з вул. Гнатюка на спросп. Свободи через цю ділянку. Це рішення стане черговим кроком до організації кругового руху на просп. Свободи. Відповідне рішення прийняла Міська комісія з безпеки дорожнього руху під час засідання 13 березня.

Досі водії, які їдуть з вул. Гнатюка на просп. Свободи, можуть повертати направо або їхати прямо через ділянку, де розміщена зупинка тролейбуса №13. Після того, як Галицька районна адміністрація встановить відповідні знаки, водії не зможуть рухатися із вул. Гнатюка прямо. Таким чином на цій ділянці просп. Свободи у напрямку вул. Підкови зможе рухатись лише тролейбус.

Водії зможуть виїжджати на просп. Свободи з вул. Гнатюка лише повертаючи направо

Необхідні знаки Галицька РА має встановити найближчим часом.

Нагадаємо, кінцеву зупинку тролейбусу №13 перенесли на парну сторону просп. Свободи у вересні 2018 року у зв’язку із ремонтом хідника біля пам’ятника Шевченку. З 13 березня кінцеву зупинку повернули на площу біля пам’ятника Шевченку.

Зазначимо, що концепція кругового руху на проспекті Свободи передбачає також перекриття руху для приватного транспорту на частині вул. Дорошенка та частини просп. Свободи, де розміщена трамвайна колія. Ці кроки будуть впроваджувати поступово.