Ремонт лікарні в Ужгороді обійдеться у 125 млн грн

Журналісти сайту «Наші гроші» дослідили кошторис на ремонт Ужгородської міської багатопрофільної лікарні, який за 125 млн грн виконуватиме компанія «СПМК-23». На десяти перевірених позиціях потенційна переплата може складати близько 3 млн грн.

Йдеться про капітальний ремонт будівлі лікарні по вул. Минайській, 71 в Ужгороді, який фінансується в рамках транскордонного проєкту HUSKROUA. Розмір гранту ЄС – 18,7 млн грн, решта – понад 107 млн грн – гроші міського бюджету Ужгорода.

Переможцем аукціону без конкуренції стала компанія «СПМК-23» депутата Іршавської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олександра Дешка. 1 травня директор Ужгородської міської лікарні Олег Голуб уклав зі своїм однопартійцем договір підряду.

До 30 грудня 2027 року підрядник має капітально відремонтувати приміщення лікарні: прокласти водопровід, каналізацію і вентиляцію, встановити системи опалення та електропостачання, оновити санвузли, підлогу, стіни тощо.

За підрахунками «Наших грошей», за матеріали під час ремонту лікарні можуть суттєво переплатити.

Зокрема, у кошторисі поручень WG 145 заклали по 3 398 грн/м. Тоді як компанії Teknosel, Епіцентр, «Arfen» продають такий по 2 126 грн/м, а за 2 370 грн/м можна придбати найдорожчу версію з можливістю установки LED-стрічки.

Бетон В7,5 вписали по 5 317 грн/куб. м. Однак ужгородський «VS Beton» за березневим прайсом продає такий по 3 300 грн/куб. м, а «Бетон Інвест Груп» – по 3 250 грн.

Негорючий кабель ВВГнг-LS 5х10 заклали по 781 грн/м. Великий постачальник «Укрпровід» продає його по 428 грн/м, а ужгородський «Епіцентр» – по 570 грн/м.

Металопластикові дверні блоки вписали по 13 186 грн/кв. м, а блоки з доводчиками – по 12 074 грн/кв. м. У лютому в кошторис ремонту для ПрАТ «Закарпаттяобленерго» цей же підрядник закладав двері по 11 160 грн/кв. м, а в контрактах інших замовників в березні-квітні вони були по 5 131–6 698 грн/кв. м. На сайті «Маркет двері» можна замовити міжкімнатні двері з преміум-профілю, фурнітурою, подвійним склопакетом і теплим алюмінієвим порогом за 8 525 грн/кв. м. В «Епіцентрі» найдорожчі пластикові двері по 7 777 грн/кв. м.

«На десяти перевірених позиціях потенційна переплата може складати близько 3 млн грн», – йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, ТОВ «СПМК-23» фігурувала у кримінальній справі щодо привласнення грошей під час ремонту поліклініки в Ужгороді. У вересні 2025 року правоохоронці оголосили підозри директору компанії та інженеру з технічного нагляду Ужгородської міськради, які на підставі 12 підроблених довідок та актів заволоділи майже 235 тис. грн з держбюджету.

Учасники схеми в актах виконаних робіт вказали більше встановлених дверей та сантехніки, ніж було насправді. Наприклад, замість 31 ламінованого дверного блоку встановили лише 25. Замість 33 умивальників та сифонів фактично змонтували 25 комплектів.

2 квітня 2026 року Ужгородський міськрайонний суд закрив кримінальну справу керівника ТОВ «СПМК-23» Олександра Дешка через закінчення строків давності.