У Рівненській області на період Великодніх свят запроваджують додаткові обмеження. Вони діятимуть з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Обласна комісія ТЕБ та НС, засідання якої відбулося 23 квітня, рекомендувала органам місцевого самоврядування:

заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 кв.м. На вулиці – дистанція не менше 1,5 м;

максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;

передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;

збільшити кількість одиниць громадського транспорту з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня. Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

Особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня затвердила і київська влада.