Мотоцикліст загинув внаслідок зіткнення з «Уралом»

На Рівненщині сталась ДТП за участі вантажного автомобіля «Урал» та мотоцикла. Внаслідок аварії загинув 20-річний чоловік. Про це у суботу, 27 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась у п’ятницю, 26 вересня, близько 14:15 у селі Карачун. Правоохоронці встановили, що на ґрунтовій дорозі у лісовому масиві зіткнулися вантажний автомобіль «Урал», яким керував 51-річний житель села Малинськ, та мотоцикл Loncin, за кермом якого перебував 20-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці події. За даними поліцейських, загиблий не мав водійських прав та перебував за кермом без мотошолома.

«Як пояснив поліцейським кермувальник вантажівки, мотоцикл раптово виїхав із-за заокругленої ділянки дороги», – розповіли правоохоронці.

Слідчі Рівненщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, 18 вересня у селі Вороців, що в Івано-Франківській громаді неподалік Львова, у ДТП загинув 50-річний водій мотоцикла. Він зіткнувся на зустрічній смузі з бусом.