У ДТП на Рівненщині загинув 59-річний водій автомобіля Citroen C4

У неділю, 7 вересня, у селі Шубків Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з Audi загинув водій автомобіля Citroën, 59-річний військовослужбовець з Кіровоградщини. Про це повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

Аварія сталася 7 вересня близько 17:30 у селі Шубків Рівненського району. За даними слідства, 25-річний місцевий житель, водій автомобіля Audi A8, проявив неуважність і в’їхав у легковик марки Citroën C4, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок зіткнення загинув водій останнього – 59-річний військовослужбовець з Кіровоградщини.

«Від удару легковик Audi виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. Водій не постраждав. Також встановлено, що він був тверезий», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.