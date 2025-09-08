Смертельна аварія сталася 7 серпня у Рівненському районі

У селі Дермань Перша Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з приміською маршруткою загинув 20-річний мотоцикліст. Про це повідомила 8 вересня пресслужба поліції області.

Аварія сталася у неділю, 7 вересня, близько 17:30. За даними слідства, водій маршрутного таксі «Рівне – Дермань», 53-річний рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Lifan під керуванням 20-річного жителя села Буща.

«Медики намагалися врятувати життя парубка, однак після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. Водій маршрутки Mersedes-Bens був тверезий. Він пояснив поліцейським, що порушив правила, бо об’їжджав яму», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України), слідчий проводить досудове розслідування. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.