Смертельна аварія сталася 4 вересня у селі Замшани Ковельського району

У четвер, 4 вересня, у селі Замшани Ковельського району сталася смертельна ДТП. Загинув місцевий житель, який врізався електроскутером у мікроавтобус. Наразі усі обставини події зʼясовує поліція.

За інформацією пресслужби поліції області, аварія сталася 4 вересня близько 12:40 у селі Замшани Ковельського району. 54-річний місцевий житель їхав електроскутером по проїзній частині та не пропустив водія автомобіля Citroën Jumper, 48-річного рівнянина, що рухався головною дорогою.

«Від отриманих травм унаслідок зіткнення 54-річний чоловік помер на місці», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події.