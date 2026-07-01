У зловживанні службовим становищем підозрюють трьох посадовців митниці

Трьох посадовців Рівненської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, вони сприяли заниженню митної вартості імпортної спецтехніки, через що державний бюджет недоотримав понад 2,3 млн грн. Про це в середу, 1 липня, повідомило Бюро економічної безпеки.

За інформацією правоохоронців, головні державні інспектори митного поста проігнорували спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Вони не перевірили відомості, зазначені в митних деклараціях і товаросупровідних документах, та завершили митне оформлення без необхідних контрольних заходів.

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Йдеться про оформлення спеціальної техніки, зокрема навантажувачів марки JCB. До митниці подавали документи з неправдивими відомостями про рік виготовлення та фактурну вартість машин. За даними БЕБ, їхня реальна вартість у кілька разів перевищувала задекларовану.

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Правоохоронці задокументували дев'ять епізодів незаконного митного оформлення, унаслідок яких бюджет недоотримав обовʼязкові митні платежі на понад 2,3 млн грн.

Під час обшуків у приміщеннях Рівненської митниці, митного поста «Рівне» та за місцями проживання фігурантів детективи БЕБ вилучили мобільні телефони, документи та печатки.

Трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.