Трагедія сталася на шахті «Межирічанська»

У четвер, 27 серпня, через обвал породи на шахті «Межирічанська» на Львівщині загинув 37-річний гірник. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні на шахті “Межирічанська” №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко. Щирі співчуття родині, близьким і колегам Сергія», — йдеться в повідомленні голови ЛОВА.

Загиблий шахтар Сергій Скобилко

У ДП «Львіввугілля» повідомили, що загиблий шахтар Сергій Скобилко родом Дніпропетровщини. Мешкав разом із сім'єю у селі Боянець на Львівщині. ​На ВП «Шахта “Межирічанська”» працював з 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. ​Одружений, батько двох дітей.

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