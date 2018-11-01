На Сихові при виході з тролейбуса травмувалася жінка

Львів’янку шпиталізували у лікарню зі струсом мозку

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:083730

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Ввечері 31 жовтня на Сихові травмувалася львів’янка. Жінка виходила з тролейбуса №24 і впала.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився близько 19:55 на проспекті Червоної Калини, 76а. 62-річна жінка виходила на зупинці з електротранспорту, впала і травмувалася.

У неї діагностували струс головного мозку, забійну рану потиличної частини голови. Львів’янку шпиталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Її стан ‒ середнього ступеня важкості.

Обставини встановлюються. «Львівелектротранс» знає про цей випадок і проводить службове розслідування.

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