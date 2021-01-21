Водій покинув машину, поліцейські досі його шукають

Вдосвіта 21 січня на Сихові мікроавтобус повалив бетонну електроопору. Водій втік з місця ДТП, залишивши автомобіль. Через несправність мережі вулицею не курсує електротранспорт.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП трапилася близько 5 ранку. На мості на вул. Сихівській автомобіль Renault Master здійснив наїзд на електроопору, водій залишив місце події.

Покинутий автомобіль перекрив рух. Весь транспорт об'їжджав однією смугою руху. Автомобіль перетягли на обочину проїжджої частини.

фото патрульної поліції Львова

Поліцейські оформили розшукову ДТП.

«Поліцейські розшукують водія. Вранці були за адресою реєстрації власника авто, однак не застали його. Інформацію передали на відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП», – розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.