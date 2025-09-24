На Львівщині голова фермерського господарства самовільно засіяв понад 56 га комунальної землі. Про це у середу, 24 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний, задля отримання прибутку, без дозвільних документів самовільно зайняв землю комунальної власності на території однієї із громад Стрийщини. Йдеться про шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 56 га. Фермер їх розорав та засіяв соєю.

Завдані збитки територіальній громаді становлять майже 270 тис. грн, які під час слідства підозрюваний відшкодував в повному обсязі. Слідчі дії тривають.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури голові фермерського господарства повідомлено про підозру. Йому інкримінують самовільне зайняття земельних ділянок (ч. 1 ст. 197-1 КК України). Покарання за це правопорушення – штраф або арешт на строк до шести місяців.