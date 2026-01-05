У наступні дні очікують до 9 градусів морозу

У Тернополі та області синоптики прогнозують погіршення погодних умов, починаючи з вівторка, 6 січня. Зокрема, на Тернопільщині оголосили жовтий рівень небезпечності через ожеледицю, сніг та мороз. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, на Водохреще, 6 січня, в області очікується хмарна погода. Часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура впродовж доби 0–5 °С морозу. У Тернополі температура впродовж доби – 2–4 °С морозу.



У середу, 7 січня, прогнозують хмарну погоду зі снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура впродовж доби – 2–7 °С морозу. У Тернополі – 2–4 °С морозу.

У четвер, 8 січня, знову буде хмарно. Однак синоптики попереджають про сильний снігопад вранці та увечері. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура впродовж доби як в області, так і в місті – 4–9 °С морозу.