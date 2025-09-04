Бучацький районний суд оштрафував лікарку Бучацької центральної лікарні на понад 51 тис. грн за те, що вона вимагала від військовозобов’язаного 600 євро хабаря. За ці гроші вона пообіцяла видати довідку, що чоловік перебував понад 14 днів на лікуванні в медустанові. У суді обвинувачена Марія Маценко визнала провину.

Під час розслідування працівники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону встановили, що Марія Маценко працювала в Бучацькій лікарні на посаді невропатолога. Також вона входила до місцевої військово-лікарської комісії. До неї звернувся військовозобов’язаний чоловік, який попросив видати довідку, що він лікувався в медзакладі протягом 14 днів. Документи йому необхідні були для проходження військово-лікарської комісії.

Близько 12:00 29 квітня 2025 року лікарка зустрілася з чоловіком і одержала першу частину обумовленої неправомірної вигоди – 500 євро, йдеться у вироку Бучацького районного суду від 2 вересня. За хабар вона мала оформити довідку, що військовозобов’язаний з 12 по 26 березня перебував на стаціонарному лікуванні. Однак насправді чоловік в лікарні не лежав і не лікувався.

Через тиждень обвинувачена отримала другу частину хабаря – 100 євро. За ці гроші працівниця лікарні мала видати фіктивний висновок лікаря-невропатолога щодо діагнозу військовозобов’язаного. Цей документ мав би вплинути на висновок членів ВЛК під час проходження комісії.

Обвинувачена Марія Маценко визнала провину і підписала угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя призначив їй покарання без позбавлення волі, а саме штраф розміром 51 тис. грн. Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на один рік.