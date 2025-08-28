В серпні медику вже пред'явили підозру за вимагання $5000 за групу інвалідності

Судинного хірурга з Тернопільської обласної клінічної лікарні підозрюють у вимаганні 11 тис. грн від військового за проведення операції, яка мала б бути безкоштовною. У прокуратурі Тернопільщини зазначили, що цей лікар вже має одну підозру. На початку серпня його викрили у вимаганні 5 тис. доларів від жінки за встановлення групи інвалідності.

Як повідомляє сайт «20 хвилин», йдеться про судинного хірурга Дмитра Будніка. Він працює у відділенні судинної хірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні. Згідно з його декларацією за 2024 рік, медик також за сумісництвом працює у двох приватних закладах – це «Медична клініка “Авіда”» та підприємство «Ескулап-Плюс».

За даними прокуратури, у липні підозрюваний звернувся до пацієнта з вимогою сплатити 11 тис. грн за операцію. Пацієнт-військовослужбовець не знав, що між лікарнею і Національною службою здоров’я укладений договір про проведення таких операцій безкоштовно. Тому чоловік передав гроші, які вимагав лікар.

У прокуратурі також зазначили, що це вже не перший випадок вимагання і отримання хабаря цим медиком. На початку серпня його затримали правоохоронці. Судинний хірург, який також входив в експертну комісію, вимагав від пацієнтки 5 тис. доларів за встановлення їй групи інвалідності. Жінка упродовж двох років лікувалась у медичному закладі та мала підстави для оформлення групи інвалідності. Однак лікар запевнив, що документів не достатньо і він зможе вплинути на членів експертної команди, якщо вона заплатить йому гроші.

Тоді йому оголосили підозру за одержання неправомірної вигоди. Після викриття факту вимагання грошей від військовослужбовця лікарю оголосили нову підозру за ч. 3 ст. 354 КК України (прохання надати неправомірну вигоду працівникові установи за вчинення певних дій). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

У прокуратурі ZAXID.NET повідомили, що підозрюваного вже відсторонили від роботи в лікарні.