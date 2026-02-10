Такі стовпи утворюються через низьку температуру та кристали льоду в повітрі

Увечері 9 лютого на Тернопільщині помітили рідкісне оптичне явище – «світлові стовпи». Його могли спостерігати жителі Бережан. «Світлові стовпи» утворюються, коли в атмосфері знижується температура, а кристали льоду в повітрі починають відбивати світло з навколишніх джерел. Фото зробив місцевий житель Ігор Свірський, повідомляє «Суспільне.Тернопіль».

«Таке світлове явище бачу не вперше, але завдяки інтернету знаю, що це за явище, читав про нього. Вчорашні фото зроблені близько 22:30. Світлини зроблені смартфоном у режимі нічної зйомки, витримка 10 секунд. Все без фільтрів», – розповів автор фото.

Науковці з Тернопільщини зазначили, що таке явище досить рідкісне та з’являється при значному зниженні температури повітря. За словами вчителя фізики і астрономії Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Богдана Плисюка, «світловий стовп» – це кристали льоду, які відбивають світло з поверхні землі.

«Джерела світла мають бути на землі. Хоча небо чисте, але в атмосфері є малесенькі кристалики льоду. Мороз, наприклад, в Тернополі 17 градусів нині був. Тобто в атмосфері є дрібнесенькі кристалики льоду, такі шестигранні пластиночки, які для ока невидимі й вони не заважають дивитися на небо. Але якщо на них падає світло, вони відбивають його, як дзеркальця. І в тому місці, де цей потік світла проходить, ми бачимо рідкісне явище – "світловий стовп"», – розповів учитель.

Зазвичай «світлові стовпи» піднімаються від землі догори, помалу темнішають, а потім зникають. «Тобто промінь світла розсіюється. Звідки він береться? Від джерел на землі. Це, скоріше за все, за будинками десь є освітлена вулиця чи якісь джерела світла, які посилають світло догори. Один стовп – жовтіший. Це, можливо, вуличне освітлення, натрієва лампа. А праворуч – більш блакитний. Це можуть бути світлодіодні лампи. І це світло йде вгору пучком, потрапляє на крижані пластинки в атмосфері, вони відбивають світло», – додав Богдан Плисюк.

За словами вчителя, «світловий стовп» може утворитися й від променів сонця. Переважно перед сходом або після заходу світила. Додамо, що у січні жителі західних регіонів України бачили рідкісне явище – північне сяйво.