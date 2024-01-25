У селі Жидичин біля Луцька, на трасі М-19 Доманове – Тереблече встановили нову камеру фіксації порушень ПДР. Вона запрацювала з четверга, 25 січня, повідомив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

У департаменті зазначають, що саме муніципали були ініціаторами встановлення цієї камери на вказаній ділянці дороги. «Було підготовлено ряд проектів, листів та спрямовано їх на погодження у відповідні установи, де визнали, що ділянка дороги дійсно небезпечна. Тому тепер в селі Жидичин встановлено технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у населених пунктах рух водії можуть їхати зі швидкістю не більше 50 км/год. Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год – 1 700 грн.

Всього на Волині працюють дев’ять таких камер, чотири з них – у Луцьку. Розташування всіх комплексів по Україні та дозволену швидкість руху можна переглянути натиснувши тут.