У Львові на території Цитаделі, де у роки Другої світової війни діяв нацистський табір для військовополонених, завершують перший етап археологічних досліджень. На опрацьованих наразі ділянках, які вважалися одними з ймовірних місць масових поховань в’язнів, людських останків не знайшли. Натомість виявили фундаменти двох історичних будівель, монети та гільзи від куль. Про це у четвер, 27 листопада, повідомили під час брифінгу міські посадовці та фахівці, які проводять дослідження.

Польові роботи на локації тривають вже другий тиждень. Дослідження за позабюджетні кошти проводять фахівці «Рятівної археологічної служби». Як зазначив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко, загалом на цьому етапі досліджують близько 40% від всієї запланованої території. Головна мета – з’ясувати, чи існують в межах ансамблю оборонних споруд масові поховання жертв нацистського режиму, впорядкувати документацію і територію та гідно вшанувати пам’ять загиблих. Адже за різними даними науковців у концентраційному таборі могло загинути понад 100 тис. людей.

Цьогоріч фахівці опрацьовують місця ймовірного розташування масових поховань на сумарній площі близько 300 м² – від казарм до двох південних маленьких веж комплексу. Під час робіт дослідники спираються на німецькі аерофотознімки цієї локації 1944 року, а також на висновки британських археологів, які проводили неінвазивне геомагнітне сканування території.

«Наразі закладено п’ять траншей. Жодних захоронень не виявлено. Натомість, ми знайшли залишки двох кам’яно-цегляних споруд, які існували тут ще в часи концтабору – табірної лазні і муру будівлі, яка локалізується на аерознімку 1944 року. Будівля є досить великою, займає територію паркувального майданчика, але її призначення ми ще не встановили. Можливо це буде результатом майбутніх робіт на цій ділянці. Крім того, знайшли дві австрійські монети XIX ст., кілька гільз та кулю. Тобто ці артефакти відносять до австрійського часу та періоду Першої світової війни», — розповів молодший науковий співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Остап Лазурко.

До слова, під час проведення брифінгу дослідники знайшли металевий поливальних. Всі знахідки після опрацювання будуть передані до фондів Львівського історичного музею.

Польові ж роботи на вказаній території триватимуть ще до двох тижнів – археологи мають розкрити ще дві траншеї. Також науковці проведуть експертний аналіз і працюватимуть над висновками.

Дослідження на Цитаделі планують продовжити. Наразі для цього шукають позабюджетні кошти.

«Наша ціль незмінна – ми хочемо дослідити всю територію Цитаделі, щоб з’ясувати, чи є тут масові захоронення військовополонених, впорядкувати територію комплексу та земельну й містобудівну документацію. І також, що важливо, в майбутньому, після проведення всіх робіт, спорудити меморіальний комплекс для гідного вшанування тих, хто загинув від рук нацистів», – наголосив Євген Бойко.

Керівник НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олег Осаульчук вважає, що під час подальших досліджень виявлення великих поховань людей теж є малоймовірним.

«За архівними даними та даними кримінальної справи НКВС 1944 року відомо, що перед відступом зі Львова, німці рештки поховань, що були на території Цитаделі, здебільшого ексгумували, вивезли та спалили в Лисинецькому лісі. А кістки — роздробили на костодробилках та розвіяли», – сказав Олег Осаульчук.

Зазначимо, комплекс фортифікаційних споруд на Цитаделі, збудований у XIX столітті, має статус пам’ятки архітектури національного значення та пам’ятки історії як місця концентраційного табору «Шталаг 328». Під час Другої світової війни нацисти утримували тут радянських, французьких, бельгійських, італійських військовополонених. За різними оцінками істориків, у таборі могли загинули понад 100 тис. людей.