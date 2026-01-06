Росіяни атакували машину поліції дроном

У вівторок, 6 січня, російські окупанти атакували FPV-дроном службовий автомобіль Національної поліції на Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали троє правоохоронців, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на автомобіль правоохоронців сталався вранці 6 січня у Пологівському районі Запоріжжя. Зазначимо, частина району перебуває під російською окупацією, а село Воздвижнівка, де стався напад, перебуває за близько 17 км від лінії фронту.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

«Внаслідок атаки поранені троє людей – 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка. Їм надається уся необхідна медична допомога», – повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни атакували дроном багатоповерховий будинок в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє мешканців.