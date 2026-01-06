Рамзан Кадиров із сином Ахматом

Голова Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата на посаду виконувача обовʼязків заступника голови уряду регіону. Про це повідомив у вівторок, 6 січня, проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

Кадиров повідомив про «невеликі кадрові зміни», в межах якх його син Ахмат обійняв посаду виконувача обовʼязків віцепремʼєра Чечні. При цьому 20-річний Кадиров зберіг за собою посаду міністра спорту та молоді.

Крім того, статус заступника голови уряду отримав міністр із національної політики, зовнішніх зв’язків, друку й інформації Ахмед Дудаєв. Кадиров стверджує, що зміни в уряді сталися за поданням його голови Магомеда Даудова.

У грудні низка російських ЗМІ повідомила, що стан здоровʼя Рамзана Кадирова є незадовільним, і його госпіталізували у Москві. Втім, офіційних повідомлень про стан Кадирова немає. Сам голова Чечні не уточнив, чи повʼязане призначення сина з його станом здоровʼя.

Зазначається, що крім 20-річного Ахмата Кадирова, в чеченському уряді працюює ще кілька родичів голови Чечні. Зокрема, його дочку, Хадіжат Кадирову, у 24 роки призначили першою заступницею керівника адміністрації голови й уряду Чечні. Син Кадирова Ахмат став заступником міністра спорту та молоді у 18 років.