Прикордонники затримали 48-річного чоловіка на спробі перелетіти кордон на параплані

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який хотів у незаконний спосіб потрапити до Молдови. Для цього він намагався використати параплан. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомили у ДПСУ.

Прикордонники затримали 48-річного чоловіка з Хмельниччини, який хотів потрапити до Молдови поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього хмельничанин намагався використати придбаний в інтернеті параплан за 500 євро. Для зльоту затриманий обрав поле у прикордонній ділянці.

«Сумнівні авіалінії проіснували недовго. Політ, який міг завершитися трагедією, прикордонники зупинили ще на етапі підготовки. Льотчика затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

