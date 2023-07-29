Десятки екстремістів з Німеччини вирушили в зону бойових дій в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомили в німецькому міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит видання Welt am Sonntag, пише в суботу, 29 липня, DW.

Загалом органи безпеки Німеччини зареєстрували від'їзд з країни 61 людини, яка «має зв’язок з екстремізмом або політично мотивованою злочинністю». Щодо 39 осіб є достовірні дані про те, що вони покинули Німеччину «з наміром брати участь у бойових діях».

Відомо, що 27 із цих 39 осіб мають проросійські погляди і 12 – проукраїнські, повідомили у міністерстві. Серед тих, хто вирушив на війну, є як праві, так і ліві екстремісти, точнішої розбивки міністерство надати не змогло через відсутність даних.

Німеччина не карає своїх громадян за участь у бойових діях в Україні, допоки люди, які виїхали, діють не як найманці, а як члени регулярних збройних сил або еквівалентних добровольчих загонів, розповіла речниця міністерства юстиції. У генеральній прокуратурі Німеччини відмовилися коментувати, чи буде проводитися розгляд щодо можливих воєнних злочинів, які скоять німці на війні в Україні.