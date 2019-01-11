На Водохреща трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами

СуспільствоОлена Петришин, сьогодні, 16:403980

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На Водохреща трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами
Змінять маршрути трамваїв №1, №2 та №9

Через святкові заходи на Водохреща, у суботу, 19 січня, із 13:00 до 14:30, трамвайні маршрути №1, 2 та 9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Зокрема:

Маршрут №1 – «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Вітовського – вул. Київська – «Залізничний вокзал».

Маршрут №2 – «вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Личаківська – вул. Пасічна та у зворотному напрямку».

Маршрут №9 – «Залізничний вокзал – вул. Київська – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Підвальна – вул. Городоцька – «Залізничний вокзал».

Раніше ZAXID.NET писав, що ЛКП «Львівлелектротранс» на постійній основі планує змінити шість трамвайних маршрутів, зокрема, №7, №10, №4, №5, №1 та №9. Також у березні із головного вокзалу на Сихів планують запустити прямий трамвайний маршрут. Трамвай курсуватиме з пл. Двірцевої через вул.Київську, вул.Вітовського у напрямку вул.Вернадського.

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