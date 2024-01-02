На Волині матір загиблого військового купила реанімобіль на передову
Медичний транспорт жінка придбала на отримані від держави виплати
На Волині матір загиблого військовослужбовця придбала на передову реанімобіль. Медичне авто призначене для евакуації поранених солдатів.
Як повідомила прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України, до капелана Івана Гуреєва звернулася мати загиблого бійця Віра Ротмістренко. Після початку повномасштабного вторгнення жінка з сином Артемом переїхала з Харкова на Волинь, у село Підгайці Луцької громади. Її син невдовзі приєднався до лав ЗСУ. У вересні 2022-го року він отримав важке поранення і помер під час евакуації.
«Коли жінка одержала належні від держави виплати, звернулася до отця Івана з проханням допомогти придбати реанімобіль, який зможе рятувати життя бойових побратимів її сина. Священик зв’язався із парамедиками, аби довідатися, чого саме вони потребують. І коли з-за кордону привезли авто, його укомплектували дифібриляторами, кардіомоніторами й апаратом ШВЛ», – йдеться у повідомленні.
Митрополит Михаїл освятив реанімобіль на території кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Незабаром капелан Іван Гуреєв відвезе транспорт на передову.