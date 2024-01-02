Реанімобіль, який жінка придбала для військових

На Волині матір загиблого військовослужбовця придбала на передову реанімобіль. Медичне авто призначене для евакуації поранених солдатів.

Як повідомила прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України, до капелана Івана Гуреєва звернулася мати загиблого бійця Віра Ротмістренко. Після початку повномасштабного вторгнення жінка з сином Артемом переїхала з Харкова на Волинь, у село Підгайці Луцької громади. Її син невдовзі приєднався до лав ЗСУ. У вересні 2022-го року він отримав важке поранення і помер під час евакуації.

«Коли жінка одержала належні від держави виплати, звернулася до отця Івана з проханням допомогти придбати реанімобіль, який зможе рятувати життя бойових побратимів її сина. Священик зв’язався із парамедиками, аби довідатися, чого саме вони потребують. І коли з-за кордону привезли авто, його укомплектували дифібриляторами, кардіомоніторами й апаратом ШВЛ», – йдеться у повідомленні.

Митрополит Михаїл освятив реанімобіль на території кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Незабаром капелан Іван Гуреєв відвезе транспорт на передову.