Після падіння боєприпасу на Волині мешканцям компенсують збитки
Власники пошкоджених будинків мають звернутися до селищної ради
До теми
Мешканцям села Копилля Волинської області, чиї будинки були пошкоджені внаслідок падіння українського боєприпасу 11 вересня, компенсують завдані збитки. Після завершення експертної оцінки з резервного фонду громади виділять необхідну суму. Про це ZAXID.NET повідомив 17 вересня голова Колківської громади Олександр Палінкевич.
Спеціальна комісія вже обстежила 14 будинків у селі Копилля, які були пошкоджені внаслідок вибуху. За словами Олександра Палінкевича, у декого з місцевих жителів – повибивало шибки у вікнах, а в інших – пошкодило дах, тому суми компенсацій будуть різними.
«Найбільше постраждали два будинки, які опинилися в епіцентрі вибуху, решта – пошкоджені вибуховою хвилею. Після результатів експертної оцінки зможемо бачити, яку суму громада зможе компенсувати кожному з власників», – зауважив Олександр Палінкевич.
Голова громади додав, що наразі для розв’язання питань щодо компенсації власники пошкоджених будинків мають звернутися до селищної ради.
Нагадаємо, по обіді 11 вересня у селі Копилля Волинської області з українського винищувача на будинок впав боєприпас. Постраждалих унаслідок вибуху не було, проте на місці події виникла пожежа. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів.