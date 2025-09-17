Зруйнований внаслідок падіння боєприпасу будинок на Волині

Мешканцям села Копилля Волинської області, чиї будинки були пошкоджені внаслідок падіння українського боєприпасу 11 вересня, компенсують завдані збитки. Після завершення експертної оцінки з резервного фонду громади виділять необхідну суму. Про це ZAXID.NET повідомив 17 вересня голова Колківської громади Олександр Палінкевич.

Спеціальна комісія вже обстежила 14 будинків у селі Копилля, які були пошкоджені внаслідок вибуху. За словами Олександра Палінкевича, у декого з місцевих жителів – повибивало шибки у вікнах, а в інших – пошкодило дах, тому суми компенсацій будуть різними.

«Найбільше постраждали два будинки, які опинилися в епіцентрі вибуху, решта – пошкоджені вибуховою хвилею. Після результатів експертної оцінки зможемо бачити, яку суму громада зможе компенсувати кожному з власників», – зауважив Олександр Палінкевич.

Голова громади додав, що наразі для розв’язання питань щодо компенсації власники пошкоджених будинків мають звернутися до селищної ради.

Нагадаємо, по обіді 11 вересня у селі Копилля Волинської області з українського винищувача на будинок впав боєприпас. Постраждалих унаслідок вибуху не було, проте на місці події виникла пожежа. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів.