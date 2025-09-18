Поліцейські виявили психотропну речовину «альфа PVP», яка була замаскована в солодощах

Правоохоронці ліквідували канал постачання наркотиків до Луцького слідчого ізолятора, який організував один із засуджених. Спільники підозрюваного ховали психотропи у цукерках. Про це повідомила 18 вересня пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 33-річний ув’язнений за грабіж організував через спільників канал постачання психотропних речовин у СІЗО. Чоловік домовлявся телефоном про передачу наркотиків з товаришами, які перебувають на волі.



«Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили психотропну речовину «альфа PVP», яка була замаскована в цукерках. Окрім того, у підозрюваного знайшли зіп-пакети, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння, блістери нарковмісних таблеток та інші речові докази», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво або збут психотропних речовин). Санкція статті передбачає від шести до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.