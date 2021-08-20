Біля трамвайної зупинки Медуніверситет мінятимуть аварійну колію

На вул. Личаківській від будинку №69 до будинку №83 мінятимуть аварійну ділянку колії. Через це буде обмеження руху транспорту. Трамвай №1 не курсуватиме від вечора 20 серпня, а трамвай №2 їздитиме за скороченим маршрутом.

Як повідомили у департаменті житлового та інфраструктури ЛМР, на зазначеній ділянці буде обмежено рух транспорту від сьогодні, 20 серпня, з 20:00 і до 5 ранку 23 серпня.

Громадський автотранспорт курсуватиме без змін, тут організують реверсний рух.

А рух електротранспорту буде змінено:

трамваї №1 не курсуватимуть до ранку 23 серпня.

трамваї №2 курсуватимуть за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Дорошенка – вул. Коновальця та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, з нагоди святкування 30-ї річниці проголошення незалежності України у Львові організовують багато урочистих подій. Через це рух транспорту містом буде обмежений.