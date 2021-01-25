У ДТП потрапила маршрутка №51, що курсує за маршрутом ТЦ Victoria Gardens – «Галицьке перехрестя»

Пізно ввечері у неділю, 24 січня, на перетині вул. Любінської та Петлюри трапилась ДТП за участі маршрутки №51. Як повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини, унаслідок зіткнення травми отримав один з пасажирів автобуса.

У поліції повідомили, що аварія трапилась приблизно о 22:00 на перетині вул. Любінської та Петлюри. Відбулось зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та маршрутки, за кермом якої перебував 60-річний мешканець Львівщини.

У аварію потрапив позашляховик Toyota Land Cruiser та маршрутки №51

Унаслідок аварії постраждав один з пасажирів автобуса – 30-річний львів’янин. За даними Нацполіції Львівщини, після надання медичної допомоги його відпустили додому.

Судячи із фотографій очевидців, у ДТП потрапила маршрутка №51, що курсує за маршрутом ТЦ Victoria Gardens – «Галицьке перехрестя». Позашляховик в’їхав у задню частину автобуса. За попередніми даними, водій маршрутки не надав переваги у русі Toyota Land Cruiser. Маршрут №51 обслуговує ТзОВ «Успіх БМ».