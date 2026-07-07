На вул. Медової Печери завершили ремонт першого поверху лікувально-діагностичного центру
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 липня
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У вівторок, 7 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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