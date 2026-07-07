У вівторок, 7 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Був відважним воїном. У Бродах попрощалися з військовим Юрієм Вороном, який загинув під час відбиття російських дронів. Масове отруєння. Епідеміологи Львівщини розповіли, що стало причиною захворювання людей. Комфортні і сучасні умови. У львівському лікувально-діагностичному центрі «Погулянка» завершили оновлення першого поверху. Дозвілля у 60+. У Львові для пенсіонерів влаштовують уроки танців.

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