Вартість послуги для кожного з чоловіків становила від 10 до 14 тис. доларів

Правоохоронці затримали 21-річного мукачівця, який під виглядом опломбованого вантажу перевозив чотирьох ухилянтів. У такий спосіб чоловікам вдалося доїхати до Закарпаття із Києва.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 3 грудня, інцидент стався напередодні на блокпості у Нижніх Воротах.

«Правоохоронці оглянули опломбований митницею “експортний вантаж”, який за легендою водій нібито ввозив у область для подальшого транспортування за кордон. У кузові Mercedes Sprinter за пломбованими дверима поліцейські виявили чотирьох чоловіків призовного віку», – зазначили у поліції.

У багажному відсіку чоловіки проїхали шлях від Києва до Закарпаття. Мукачівець мав доправити їх до Берегівського району, звідки вони планували в обхід пунктів пропуску пішки перетнути кордон з Угорщиною. Вартість таких послуг для кожного становила від 10 до 14 тис. доларів.

Водія мікроавтобуса затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У нього вилучили автомобіль, гроші, отримані авансом за незаконні послуги, а також мобільні телефони.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.