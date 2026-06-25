Колишні піщані кар'єри на Львівщині є популярними місцями для купання, не зважаючи на заборону

У середу ввечері, 24 червня, під час купання на Ясниському кар’єрі на Львівщині втопився 28-річний чоловік.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, увечері близько 21:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ясниська Івано-Франківської громади Яворівського району на кар’єрі під час занурення зник під водою 28-річний чоловік.

Близько 23:30 водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби знайшли тіло потопельника, витягли на берег та передали поліції. Обставини події встановлюють слідчі.

За даними ДСНС Львівщини, за останню добу на водоймах Львівщини загинули троє людей. У селі Кавське Стрийського району під час риболовлі на місцевому озері зник 65-річний чоловік. У Бродах під час купання в озері втопився 28-річний мешканець.

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