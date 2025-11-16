На Закарпатті у ДТП загинув 15-річний хлопець

На Закарпатті внаслідок зіткнення легковика Volkswagen з деревом загинув 15-річний пасажир. Ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми. Про це у неділю, 16 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія трапилась ввечері п’ятниці, 14 листопада, у селищі Королево близько 19:00. За даними правоохоронців, 19-річний водій Volkswagen, рухався вулицею Центральною у напрямку населеного пункту Теково. Після перетину залізничного переїзду воді не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, вилетів на праве узбіччя дороги, де врізався у дерево. У салоні авто перебували троє неповнолітніх пасажирів віком від 14, 15 та 17 років.

«Усіх потерпілих госпіталізовано до лікарні, наразі двоє перебувають у тяжкому стані. 15-річному хлопцю медики намагались надати невідкладну допомогу, однак врятувати постраждалого не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Незабаром експертиза встановить, чи перебував 19-річний водій у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 13 листопада, у селі Бедевля Тячівського району 35-річна водійка з Вінниці збила 12-річного хлопця, а потім зіткнулася з деревом. Жінку та школяра госпіталізували з важкими травмами.