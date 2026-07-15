Депутат роками незаконно вирощував тютюн на власній ділянці

Правоохоронці передали до суду обвинувальні акти щодо депутата Великоберезької сільської ради Берегівського району, приватного підприємця та двох місцевих мешканців, яких підозрюють в організації підпільного тютюнового бізнесу.

Йдеться про схему, яку викрили у квітні, вилучивши понад 8,3 тонни тютюнової сировини, обладнання для її обробки та фасування вартістю понад 3,3 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 15 липня, депутат незаконно вирощував тютюн на власній ділянці без необхідних дозволів упродовж 2023–2026 років. Після збору врожаю листя висушували, зберігали у спеціальному приміщенні та продавали поштовими службами до Івано-Франківської області.

«Тютюн використовували у підпільному виготовленні сигарет, а в окремих випадках продавали безпосередньо людям. Кошти зараховувались на особисті банківські рахунки обвинувачених», – розповіли правоохоронці.

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У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про депутата Великоберезької сільської ради Андрія Маруцана.

Ще один підозрюваний – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну та використовував підприємство і його ліцензії для прикриття незаконного транспортування і продажу сировини. Двоє інших обвинувачених – місцеві мешканці.

Підозрюваним інкримінують незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовленого тютюну та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.