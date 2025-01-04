Одного з медиків викрили під час отримання хабаря у 6 тис. доларів

На Закарпатті правоохоронці викрили двох лікарів-офтальмологів, які фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну інвалідність. Це дозволяло чоловікам ухилитися від мобілізації та нелегально виїхати за кордон, повідомило управління СБУ в Закарпатській області в суботу, 4 січня.

Як встановило слідство, двоє лікарів-офтальмологів однієї з лікарень Закарпаття за хабарі від 6 тис. доларів фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Далі ці документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де ухилянтам підтверджували діагнози та призначали групу інвалідності. Це давало клієнтам медиків можливість безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тис. доларів хабаря одним із лікарів, причетних до схеми.

У межах справи співробітники СБУ провели 8 обшуків у кількох медустановах області, центрі медико-соціальної експертизи та вдома у підозрюваних. Правоохоронці вилучили документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, через викриття масштабних корупційних схем з 1 січня 2025 року в Україні свою роботу припинили медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлювали інвалідність. Замість МСЕКів в регіонах працюватимуть експертні команди. До прикладу, яким буде новий формат роботи експертних комісій у Львові – читайте у блозі на ZAXID.NET.