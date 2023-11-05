Чоловіки спробували втекти, щоб зупинити їх прикордонники зробили попереджувальний постріл вгору

У суботу, 4 листопада, на Закарпатті прикордонники виявили осіб, які незаконно видобували корисні копалини у прикордонній смузі. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Під час патрулювання прилеглої до кордону території, прикордонники відділення «Великий Бичків» виявили на береговій відмілині річки Шопурка двох місцевих мешканців, які за допомогою двох одиниць техніки – вантажного автомобіля «Татра» та грейдера, видобували річкове каміння. Дозвільних документів на проведення робіт у прикордонній смузі чоловіки не мали.

Під час з’ясування обставин чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити їх прикордонники зробили попереджувальний постріл вгору.

Про злочин, передбачений ст.240 ККУ «Порушення правил охорони або використання надр», прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 202 та 185-10 КУпАП (порушення прикордонного режиму та злісна непокора законному розпорядженню працівника Державної прикордонної служби). Невдовзі суд надасть правову оцінку діям копачів.