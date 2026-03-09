Обмеження діятимуть 10-11 березня

З 10 по 11 березня у пункті пропуску «Косино – Барабаш» на українсько-угорському кордоні не оформлятимуть автівки. Обмеження діятимуть через монтаж модулів для роботи посадовців митниці і ДПСУ.

Як повідомили у Закарпатській митниці, підключення до електромережі нових модулів триватиме два дні з 13:00 по 17:00.

«У зв’язку з цим, тимчасово не здійснюватимуться оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обидва напрямки», – зазначили митники.

Для перетину угорського кордону в цьому напрямку мандрівникам радять скористатися найближчими КПП: «Вилок –Тісабеч», «Велика Паладь – Нодьгодош» або «Астей –Берегшурань».