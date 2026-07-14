Обвинувачена за 100 доларів хотіла призначити пацієнту III групу інвалідності

Суд визнав медсестру приймально-діагностичного відділення Міжгірської районної лікарні Наталію Граб винною у зловживанні впливом і призначив їй 20,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 9 липня, у серпні 2024 року під час отримання від голови лікарсько-консультативної комісії направлення на МСЕК для призначення групи інвалідності пацієнту обвинувачена дала голові ЛКК 100 доларів. За хабар Наталія Граб намагалася вплинути на посадовців медико-соціальної експертної комісії, щоб призначити пацієнту III групу інвалідності.

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Під час судового засідання закарпатка визнала свою вину та просила суворо її не карати. Суд також врахував, що обвинувачена раніше не була судимою, має позитивну характеристику та не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Готра визнав Наталію Граб винною у зловживанні впливом і призначив їй 20,4 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.